Кавани показал, как косит траву в Уругвае

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани показал, чем занимается во время карантина на родине в Уругвае.

Футболист опубликовал в своём инстаграме видео, на котором он косит траву.

Напомним, что чемпионат Франции был завершён досрочно, поэтому Кавани, как и другие игроки ПСЖ, имели возможность улететь домой.

Контракт форварда с парижанами истекает 30 июня и, вероятно, не будет продлён.

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