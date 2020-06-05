Кавани показал, как косит траву в Уругвае

Теги псжэдинсон кавани уругвай

Кавани показал, как косит траву в Уругвае

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани показал, чем занимается во время карантина на родине в Уругвае.

Футболист опубликовал в своём инстаграме видео, на котором он косит траву.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajando “abdominales oblicuos”

Публикация от Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

Напомним, что чемпионат Франции был завершён досрочно, поэтому Кавани, как и другие игроки ПСЖ, имели возможность улететь домой.

Контракт форварда с парижанами истекает 30 июня и, вероятно, не будет продлён.

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