Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер United Journal/Автор неизвестен

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист принял решение не продлевать контракт с английским клубом, чтобы летом перейти в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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