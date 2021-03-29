Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедэдинсон кавани трансферы

Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер United Journal/Автор неизвестен
Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По сведениям издания, футболист принял решение не продлевать контракт с английским клубом, чтобы летом перейти в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 34-летний Кавани провел за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: В "Манчестер Юнайтед" недовольны формой Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

"Аталанта" может купить защитника ЦСКА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов