Кавани получил несколько предложений из Ла Лиги

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Кавани получил несколько предложений из Ла Лиги

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани всё ближе к переходу в испанский клуб.

По информации The Guardian, 35-летний футболист уже получил несколько предложений от команд Ла Лиги.

Напомним, что уругваец, вероятно, станет свободным агентом в июне этого года.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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