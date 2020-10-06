Кавани получил в "Манчестер Юнайтед" номер Роналду

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Кавани получил в "Манчестер Юнайтед" номер Роналду

Уругвайский нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани будет выступать за английский клуб под седьмым номером, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее под 7-м номером за "Манчестер Юнайтед" выступали такие известные игроки, как Криштиану Роналду, Алексис Санчес, Дэвид Бекхэм, Эрик Кантона и Джордж Бест.

Напомним, что 33-летний Кавани перешел в "Манчестер Юнайтед" в статусе свободного агента. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.

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