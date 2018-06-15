Кавани попросил у Салаха футболку для своих детей

После матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Египта и Уругвая Эдинсон Кавани попросил у Мохамеда Салаха футболку для своих детей.

"Я попросил у него футболку в качестве сувенира, чтобы отдать её детям. Для них он звезда" - цитирует Кавани Ole.

Напомним, что Салах не принимал участия в вышеупомянутом матче, который завершился минимальной победой уругвайцев.

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