Кавани повторил достижение Фалькао и Обамеянга в Лиге Европы

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани оформил по дублю в каждом из полуфинальных матчей Лиги Европы против "Ромы".

Таким образом, 34-летний уругваец повторил достижение Радамеля Фалькао и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Только этим трём футболистам удалось забить 4+ голов в ходе двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги Европы.

Фалькао установил рекорд в составе "Порту" в 2011 году, а Обамеянг повторил его в 2019 году в составе "Арсенала".

Не пропустите: Кавани повторил рекорд еврокубков 35-летней давности. | http://soccernews.ru