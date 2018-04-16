Кавани повторил рекорд Ибрагимовича в ПСЖ

Теги эдинсон кавани псж

Кавани повторил рекорд Ибрагимовича в ПСЖНападающий ПСЖ Эдинсон Кавани отметился забитым мячом в матче 33-го тура чемпионата Франции против "Монако" (7:1) и вошел в историю клуба.

Это 113-й гол форварда в Лиге 1. По этому показателю Кавани сравнялся со Златаном Ибрагимовичем.

Ранее уругваец стал лучшим бомбардиром ПСЖ во всех турнирах. За парижан он забил 165 голов.

Напомним, что вчера ПСЖ стал чемпионом Франции. | soccernews.ru

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