Кавани повторил в Лиге 1 рекорд 33-летней давности
Игрок ПСЖ Эдинсон Кавани в матче с "Нимом" (1:0; первый тайм) отметился голом.
Этот мяч стал 135-м забитым голом за ПСЖ. Уругваец реализовал пенальти.
Кавани стал первым футболистом за 33 года, кому удалось достигнуть такого результата в Лиге 1.
Футболист перешел в ПСЖ в 2013 году из "Наполи" за 64 миллиона евро. В прошлый раз это удалось форварду "Бордо" Алену Жирессу в 1986 году.
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