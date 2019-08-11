Кавани повторил в Лиге 1 рекорд 33-летней давности

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Кавани повторил в Лиге 1 рекорд 33-летней давности

Игрок ПСЖ Эдинсон Кавани в матче с "Нимом" (1:0; первый тайм) отметился голом.

Этот мяч стал 135-м забитым голом за ПСЖ. Уругваец реализовал пенальти.

Кавани стал первым футболистом за 33 года, кому удалось достигнуть такого результата в Лиге 1.

Футболист перешел в ПСЖ в 2013 году из "Наполи" за 64 миллиона евро. В прошлый раз это удалось форварду "Бордо" Алену Жирессу в 1986 году.

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