Кавани предложили денег за то, чтобы он отказался бить пенальти

Теги псжэдинсон кавани неймар

Кавани предложили денег за то, чтобы он отказался бить пенальти

Французские СМИ уверяют, что конфликт между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани еще не улажен.

Сообщается, что руководство парижан предложило Кавани 1 миллион евро за то, чтобы он отказался исполнять одиннадцатиметровые удары, но футболист отверг это предложение.

После чего они отправились к Неймару и пытались его убедить отказаться от пробивания пенальти, однако и здесь их постигла неудача.

Читайте также: Кавани интересуется итальянский гранд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 7 19
2 Монако 7 18
3 Бордо 7 15
4 Сент-Этьен 7 14
5 Марсель 7 13
6 Нант 7 13
7 Лион 7 12
8 ФК Кан 7 12
9 Ницца 7 10
10 Генгам 7 9
11 Анжер 7 8
12 Монпелье 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 7 7
15 Ренн 7 6
16 Амьен 7 6
17 Дижон 7 5
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 7 4
20 Метц 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов