Кавани предложили денег за то, чтобы он отказался бить пенальти

Французские СМИ уверяют, что конфликт между нападающими ПСЖ Неймаром и Эдинсоном Кавани еще не улажен.

Сообщается, что руководство парижан предложило Кавани 1 миллион евро за то, чтобы он отказался исполнять одиннадцатиметровые удары, но футболист отверг это предложение.

После чего они отправились к Неймару и пытались его убедить отказаться от пробивания пенальти, однако и здесь их постигла неудача.

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