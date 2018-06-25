Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в России

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани примет решение по своему будущему после завершения Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, 31-летний нападающий парижан намерен обсудить свое положение на "Парк де Пренс" с руководством своего клуба, а также возможные предложения, которые поступят по нему. Только после этой встречи уругваец будет готов определиться со своим будущим.

В завершившемся сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ принял решение по Верратти. | soccernews.ru