Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в России

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Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в РоссииФорвард ПСЖ Эдинсон Кавани примет решение по своему будущему после завершения Чемпионата Мира в России.

Так, по сведениям Le 10 Sport, 31-летний нападающий парижан намерен обсудить свое положение на "Парк де Пренс" с руководством своего клуба, а также возможные предложения, которые поступят по нему. Только после этой встречи уругваец будет готов определиться со своим будущим.

В завершившемся сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ принял решение по Верратти. | soccernews.ru

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