Кавани примет решение по своему будущему после ЧМ в России
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани примет решение по своему будущему после завершения Чемпионата Мира в России.
Так, по сведениям Le 10 Sport, 31-летний нападающий парижан намерен обсудить свое положение на "Парк де Пренс" с руководством своего клуба, а также возможные предложения, которые поступят по нему. Только после этой встречи уругваец будет готов определиться со своим будущим.
В завершившемся сезоне Кавани забил 40 мячей и сделал 12 результативных передач в 48 матчах за ПСЖ.
Напомним, ПСЖ принял решение по Верратти. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|38
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|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
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|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26