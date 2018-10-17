Кавани принял важное решение по своему будущему

1 Теги эдинсон кавани псж

Кавани принял важное решение по своему будущемуФорвард ПСЖ Эдинсон Кавани принял важное решение по своему будущему, информирует La Gazzetta dello Sport.

Так, по сведениям издания, 31-летний нападающий решил не продлевать со своим клубом действующий до лета 2020-го года контракт. Таким образом, вероятнее всего, уже по окончанию текущего сезона парижане будут готовы выставить уругвайца на трансфер, чтобы не потерять его бесплатно.

Всего в составе ПСЖ Кавани забил 176 мячей и сделал 34 результативные передачи в 254 играх.

Напомним, о желании уйти из ПСЖ заявил и Неймар. | soccernews.ru

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