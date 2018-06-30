Кавани признан лучшим игроком матча Уругвай - Португалия

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Кавани признан лучшим игроком матча Уругвай - Португалия

Нападающий Эдинсон Кавани признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Португалии.

31-летний форвард оформил дубль в этом поединке, что позволило его команде одержать победу со счётом 2:1.

Не пропустите видеообзор матча Уругвай - Португалия. | http://soccernews.ru

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