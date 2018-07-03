Кавани продолжает работать по индивидуальной программе

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Кавани продолжает работать по индивидуальной программеФорвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани продолжает работать по индивидуальной программе, информирует El Mundo Deportivo.

Так, на сегодняшней тренировке своей команды 31-летний нападающий работал отдельно от своих партнеров, что всерьез ставит под сомнение его участие в пятничном матче 1/4 финала Чемпионата Мира против Франции. До встречи с "трехцветными" уругвайцы проведут еще два тренировочных занятия, по итогам которых и будет определено участие Кавани в поединке.

Напомним, Кавани избежал серьезной травмы. | soccernews.ru

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