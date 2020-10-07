Кавани прокомментировал решение выступать за "МЮ" под 7-м номером
Новый игрок "МЮ" Эдисон Кавани высказался о своем решении выступать под 7-м номером в стане манкунианцев.
"Очень горжусь тем, что буду носить в "МЮ" футболку с 7-м номером. Сделаю все возможное, чтобы преуспеть и насладиться.
У меня двухлетний контракт, и я хочу отдавать здесь все силы без остатка",- заявил футболист.
Напомним, последним под 7-м номером в "МЮ" выступал хавбек Алексис Санчес, ушедший в "Интер".
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