Кавани прокомментировал решение выступать за "МЮ" под 7-м номером

Новый игрок "МЮ" Эдисон Кавани высказался о своем решении выступать под 7-м номером в стане манкунианцев.

"Очень горжусь тем, что буду носить в "МЮ" футболку с 7-м номером. Сделаю все возможное, чтобы преуспеть и насладиться.

У меня двухлетний контракт, и я хочу отдавать здесь все силы без остатка",- заявил футболист.

Напомним, последним под 7-м номером в "МЮ" выступал хавбек Алексис Санчес, ушедший в "Интер".

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