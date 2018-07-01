Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал свою травму, полученную во вчерашнем матче против Португалии.

"Я почувствовал боль в задней поверхности бедра. Надеюсь, ничего серьёзного" - цитирует Кавани Football Italia.

Напомним, что следующий матч сборная Уругвая проведёт 6 июля. "Небесно-голубые" сыграют в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 против Франции.

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