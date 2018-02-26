Кавани прокомментировал травму Неймара

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани высказался по поводу травмы своего партнёра по команде Неймара.

"Мы переживаем за Неймара. Будем следить за ситуацией с его травмой. Но в то же время мы должны сохранять позитивный настрой. Надеюсь, Неймар тоже сможет это сделать. Верю, что всё закончится благополучно, он скоро восстановится и поможет нам в ближайших матчах" - цитирует Кавани Goal.com.

Напомним, что Неймар травмировал голеностоп в матче с "Марселем" и покинул поле на носилках со слезами на глазах.

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