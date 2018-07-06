Кавани прокомментировал вылет сборной Уругвая с ЧМ-2018

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани прокомментировал вылет своей команды с Чемпионата Мира 2018 года.

"Разочарование? Да, безусловно. Но я горжусь, и спасибо Богу за этот опыт вместе с этой семьей, за всё на поле и за его пределами. Горжусь тем, что я уругваец. Неудачи - часть жизни. Нужно двигаться дальше, у нас очень много вещей, ради чего стоит жить. Вставай, Уругвай! Путешествие продолжается" - написал 31-летний футболист в своём твиттере.

Напомним, что Уругвай в четвертьфинале ЧМ-2018 проиграл Франции со счётом 0:2, а Кавани из-за травмы не смог помочь своей команде в этом матче.

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