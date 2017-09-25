Кавани пропустил общекомандное празднование дня рождения Тиаго Силвы

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани пропустил празднование дня рождения капитана своей команды Тиаго Силвы.

Как информирует El Mundo Deportivo, на вчерашнем мероприятии, собранном 33-летний защитником парижан, присутствовали все игроки "красно-синих", кроме уругвайца, а также Юлиана Дракслера и Левена Курзава. Предполагается, что отсутствие главного бомбардира ПСЖ связано с его конфликтом с другим бразильцем в команде - Неймаром.

Напомним, ПСЖ официально опроверг информацию о финансовом поощрении Кавани в обмен на его отказ исполнять пенальти. | soccernews.ru