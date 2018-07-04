Кавани пропустил тренировку сборной Уругвая

Сборная Уругвая продолжает готовиться к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 против Франции.

Ведущий форвард "небесно-голубых" Эдинсон Кавани пропустил сегодняшнюю тренировку команды - он восстанавливался после отёка икроножной мышцы.

Пока неизвестно, вернётся ли нападающий в строй к матчу с Францией, который состоится 6 июля.

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