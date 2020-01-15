Кавани пропустит матч ПСЖ с "Монако"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит матч 20-го тура Лиги 1 с "Монако" из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным источника, отсутствие футболиста может быть связано с его возможным переходом в "Атлетико". Накануне генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль вылетел в Париж для переговоров о трансфере.

Ранее сообщалось, что Кавани уже согласовал с испанским клубом трехлетний контракт.

Матч "Монако" - ПСЖ состоится сегодня, 15 января.

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