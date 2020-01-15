Кавани пропустит матч ПСЖ с "Монако"
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани пропустит матч 20-го тура Лиги 1 с "Монако" из-за травмы. Об этом сообщают испанские СМИ.
По данным источника, отсутствие футболиста может быть связано с его возможным переходом в "Атлетико". Накануне генеральный директор клуба Мигель Анхель Гиль вылетел в Париж для переговоров о трансфере.
Ранее сообщалось, что Кавани уже согласовал с испанским клубом трехлетний контракт.
Матч "Монако" - ПСЖ состоится сегодня, 15 января.
Не пропустите: "Барселона" решила отложить трансфер Ольмо| http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году
-
"МЮ" отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности
-
Лукаку в этом сезоне забил столько же голов, сколько весь "Милан"
-
Василий Березуцкий рассказал, почему не вошел в тренерский штаб "Рубина"
-
Василий Березуцкий назвал тренеров, которые могли бы поработать в Европе
Лента новостей
-
Месси назвал самого трудного опекуна в карьере
-
Экс-начальник команды ЦСКА рассказал о взаимоотношениях с Карвалью
-
"Тоттенхэм" арендовал полузащитника "Бенфики" Фернандеша
-
1
Месси: "Я все меньше думаю о том, чтобы забивать мячи"
-
Широков поделился мнением о новичке "Рубина" Игнатьеве
-
"Спартак" вернул тренера, с которым стал чемпионом России в 2017 году
-
ПСЖ готов купить хавбека "Тоттенхэма" Эриксена
-
"МЮ" отменил сбор в Катаре по соображениям безопасности
-
Кавани пропустит матч ПСЖ с "Монако"
-
"Краснодар" вылетел на сборы в Испанию
-
1
Вальверде не сдержал слез, прощаясь с игроками "Барселоны"
-
"Бенфика" со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии
-
Марков: "Тренировки у Слуцкого интересные. Будем умирать, готовиться к сезону"
-
Моуринью прокомментировал возможный уход из "Тоттенхэма" Эриксена
-
Газзаев поделился мнением о возвращении в Россию Слуцкого
-
"Манчестер Сити" отказался продавать Стоунза в "Арсенал"
-
Лукаку в этом сезоне забил столько же голов, сколько весь "Милан"
-
Sky Sport: Жиру на этой неделе пройдет медосмотр для "Интера"
-
Василий Березуцкий рассказал, почему не вошел в тренерский штаб "Рубина"
-
Шкурин провел первую тренировку в составе ЦСКА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|19
|33
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Анжер
|20
|29
|10
|Реймс
|19
|28
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|19
|17
|19
|Ним
|19
|15
|20
|Тулуза
|20
|12