Кавани прошел медосмотр для перехода в "Атлетико"

Уругвайский нападающий парижского ПСЖ Эдинсон Кавани прошел медицинское обследование в мадридском "Атлетико", сообщает Foot Mercato.

По сведениям издания, клубы продолжают переговоры по трансферу игрока. "Атлетико" готов заплатить за игрока 15 миллионов евро и еще три миллиона в качестве бонусов. ПСЖ в свою очередь требует за игрока 20 миллионов евро в качестве немедленного платежа.

В нынешнем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах и забил 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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