Кавани провёл 112-й матч за сборную Уругвая. Это третий результат в истории

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани принял участие в матче второго тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Японии (2:2).

Эта игра стала для 32-летнего футболиста ПСЖ 112-й в составе национальной команды.

Как сообщает Opta, по этому показателю Кавани догнал Диего Форлана и теперь делит с ним третье место в истории.

Опережают двух нападающих только защитники Диего Годин (129) и Макси Перейра (125).

Кавани выступает за сборную Уругвая с 2008 года, в его активе 47 забитых голов.

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