Кавани провел переговоры с испанским топ-клубом

Теги атлетико мадридпсжэдинсон кавани

Кавани провел переговоры с испанским топ-клубомФорвард ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, подписать 31-летнего нападающего парижан готов мадридский "Атлетико". "Матрасники" уже провели переговоры с уругвайцем и его представителями. Итоги этого диалога оказались весьма успешными для вице-чемпиона Испании. Вполне вероятно, что уходу своего игрока парижане препятствовать не будут ввиду его конфликта со звездным партнером по команде Неймаром и необходимости продажи своих футболистов ради соответствия правилу финансового Fair Play.

Напомним, "Атлетико" нацелился на бывшего вингера "Реала". | soccernews.ru

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