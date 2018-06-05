Кавани провел переговоры с испанским топ-клубом

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани этим летом может перебраться в испанскую Ла Лигу, информирует El Mundo Deportivo.

Так, по сведениям издания, подписать 31-летнего нападающего парижан готов мадридский "Атлетико". "Матрасники" уже провели переговоры с уругвайцем и его представителями. Итоги этого диалога оказались весьма успешными для вице-чемпиона Испании. Вполне вероятно, что уходу своего игрока парижане препятствовать не будут ввиду его конфликта со звездным партнером по команде Неймаром и необходимости продажи своих футболистов ради соответствия правилу финансового Fair Play.

Напомним, "Атлетико" нацелился на бывшего вингера "Реала". | soccernews.ru