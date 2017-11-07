Кавани: "ПСЖ это не только Кавани, Неймар и Мбаппе"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани не считает, что главной силой его команды является он, а также форварды Неймар и Килиан Мбаппе.

"Все говорят только о Кавани, Неймаре и Мбаппе, но другие игроки также помогают команде. От вратаря и до других футболистов. ПСЖ это не только Кавани, Неймар и Мбаппе", - приводит слова Кавани Goal.com.

Напомним, что в данный момент ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции и в своей группе Лиги Чемпионов.

Не пропустите: ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | http://soccernews.ru