Кавани: "ПСЖ нужно продолжать работать и прибавлять"

Теги эдинсон кавани псжмарсель

Кавани: "ПСЖ нужно продолжать работать и прибавлять"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился эмоциями после матча десятого тура Лиги 1 против "Марселя", в концовке которого он спас свою команду от поражения.

"Мой гол оказался важным, потому что матч подходил к концу. Атмосфера была хорошей, но играть было трудно. Мы взяли важное очко, но нужно продолжать работать и прибавлять" - цитирует уругвайца Goal.com.

Не пропустите: Кавани забил 62-й гол в последних 62 матчах за ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

В погоне за лидером: "Интер" принимает "Сампдорию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 10 26
2 Монако 10 22
3 Нант 10 20
4 Лион 10 19
5 Марсель 10 18
6 Сент-Этьен 10 17
7 Бордо 10 16
8 Монпелье 10 15
9 ФК Кан 10 15
10 Тулуза 10 14
11 Генгам 10 13
12 Анжер 10 12
13 Труа 10 12
14 Ницца 10 10
15 Ренн 10 9
16 Амьен 9 9
17 Страсбур 10 9
18 Дижон 10 9
19 Лилль 9 6
20 Метц 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов