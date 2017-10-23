Кавани: "ПСЖ нужно продолжать работать и прибавлять"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поделился эмоциями после матча десятого тура Лиги 1 против "Марселя", в концовке которого он спас свою команду от поражения.

"Мой гол оказался важным, потому что матч подходил к концу. Атмосфера была хорошей, но играть было трудно. Мы взяли важное очко, но нужно продолжать работать и прибавлять" - цитирует уругвайца Goal.com.

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