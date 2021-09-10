Кавани раскрыл секрет своей причёски

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Кавани раскрыл секрет своей причёски

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани рассказал, почему у него всегда длинные волосы.

"Как ни странно, это вопрос, который я часто слышу от своих друзей и близких. Короткие волосы у меня были до 15 лет. Сложно представить, но уже почти 20 лет у меня длинные волосы. И мне это действительно нравится. Не могу представить себя с другой причёской.

Почему так вышло? Думаю, это связано с детством. Мама всегда стригла меня коротко, чтобы не было вшей. Возможно, мне это совсем не нравилось и отчасти стало причиной, по которой я не хочу стричься и, вероятно, никогда не сделаю этого, пока не состарюсь" - цитирует уругвайца официальный сайт "красных дьяволов".

До "МЮ" Кавани выступал за ПСЖ, "Наполи", "Палермо" и "Данубио". Форвард забил 53 гола в 123 матчах за сборную Уругвая.

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