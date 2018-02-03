Кавани рассказал, где бы он хотел продолжить карьеру

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Кавани рассказал, где бы он хотел продолжить карьеру

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани в будущем хочет вернуться в Уругвай.

"Я хочу вернуться в Уругвай и выиграть Кубок Либертадорес. Пока не могу сказать название клуба, но если будет подходящий проект, то я приму этот вызов. Мне нравятся трудности. Хочу, чтобы уругвайский клуб вновь выиграл этот трофей" - приводит слова Кавани FourFourTwo.

Последним уругвайским клубом, который выиграл Кубок Либертадорес, был "Насьональ". Отметим, что это случилось в 1988 году.

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