Кавани рассказал, где мечтает завершить карьеру

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани признался, что мечтает завершить карьеру в парижском клубе.

"Мечтаю выиграть Лигу Чемпионов в составе ПСЖ и завершить здесь карьеру" - цитирует 30-летнего уругвайца The Telegraph.

Напомним, что Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года.

Не пропустите: Кавани: "Мне нравится играть с Неймаром и Мбаппе, но мы - не новое трио MSN". | http://soccernews.ru