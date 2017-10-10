Кавани: "Рассказал Неймару, что я думаю по поводу нашего инцидента"

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани снова вспомнил о своем конфликте с партнером по линии атаки в клубе Неймаром.

" Я говорил с ним и я сказал ему, что я думаю по этому поводу, но это вещи, которые должны оставаться в раздевалке команды. Я не буду рассказывать, что мы сказали друг другу. Единственное, чего я хочу, так это того, чтобы тот, кто приходит в нашу команду, делал это с намерением сражаться за своих партнеров. Личные цели также важны, потому что, если все идет хорошо у коллектива, все идет хорошо и на индивидуальном уровне ", - приводит слова 30-летнего нападающего football.fr.

Напомним, Серхио Рамос высказался о конфликте Неймара и Кавани. | soccernews.ru