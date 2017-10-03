Кавани рассказал о своих отношениях с Неймаром

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани, находясь в расположении своей национальной сборной, рассказал о своих отношениях с партнером по линии атаки в клубе Неймаром.

" Такие моменты являются частью футбола, и иногда их последствия сильно преувеличивают - больше, чем есть на самом деле. Мы все обсудили в раздевалке, все имеет свое решение, все прошло тихо. Важно то, что мы преследуем одну и ту же цель ", - цитирует уругвайского нападающего football.fr.

Напомним, летом ПСЖ намерен заполучить еще одного топового форварда. | soccernews.ru