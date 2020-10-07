Кавани рассказал, почему у него произошел конфликт с Месси

Новичок "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте с нападающим "Барселоны" Лионелем Месси. Футболисты повздорили во время товарищеского матча между сборными Уругвая и Аргентины (2:2) в конце 2019 года. Тогда Кавани предложил Месси подраться, на что аргентинец ответил согласием, но игроков разнял Луис Суарес.

"Я очень злюсь, когда мне говорят неприятные вещи. Некоторые слова должны оставаться на поле. У меня с Месси произошел конфликт, но сейчас он уже исчерпан. Я признаюсь, мы наговорились друг другу гадостей. Я тоже был не прав. Я был зол и ответил ему. Вот и все", - приводит слова Кавани ESPN.

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