Кавани решил остаться в ПСЖ

Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани определился со своим будущим в ПСЖ.

"У меня есть контракт, который рассчитан ещё на один год. Что вы хотите услышать? У меня всё хорошо, я спокоен и очень доволен командой, болельщиками и городом", - сказал футболист в интервью Canal +.

32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 274 матча и забил 192 гола.

Ранее интерес к форварду проявляли "Наполи", "Атлетико" и другие клубы.

Не пропустите: Мбаппе: "Я остаюсь в ПСЖ". | http://soccernews.ru