Кавани решил остаться в ПСЖ
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани определился со своим будущим в ПСЖ.
"У меня есть контракт, который рассчитан ещё на один год. Что вы хотите услышать? У меня всё хорошо, я спокоен и очень доволен командой, болельщиками и городом", - сказал футболист в интервью Canal +.
32-летний Кавани выступает за ПСЖ с 2013 года, сыграл 274 матча и забил 192 гола.
Ранее интерес к форварду проявляли "Наполи", "Атлетико" и другие клубы.
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