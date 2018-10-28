Кавани рискует пропустить игру против "Марселя"

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может пропустить игру против "Марселя".

Как сообщает Tuttomercatoweb, уругваец не участвовал во вчерашней тренировке команды, так как испытывает проблемы с бедром.

В текущем сезоне Кавани провел 10 матчей, в которых отметился 6 голами и 3 ассистами.

Поединок между "Марселем" и ПСЖ состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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