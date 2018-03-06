Кавани - самый незаметный игрок первого тайма матча ПСЖ - "Реал"

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Кавани - самый незаметный игрок первого тайма матча ПСЖ - "Реал"Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани стал самым незаметным игроком первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по подсчетам OptaJose, 31-летний нападающий парижан коснулся мяча всего 9 раз. Этот результат уругвайца стал худшим среди игроков обеих команд.

Напомним, Асенсио стал самым пасующим игроком "Реала" в первом тайме матча с ПСЖ. | soccernews.ru

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