Кавани - самый незаметный игрок первого тайма матча ПСЖ - "Реал"

Форвард французского ПСЖ Эдинсон Кавани стал самым незаметным игроком первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

Так, по подсчетам OptaJose, 31-летний нападающий парижан коснулся мяча всего 9 раз. Этот результат уругвайца стал худшим среди игроков обеих команд.

Напомним, Асенсио стал самым пасующим игроком "Реала" в первом тайме матча с ПСЖ. | soccernews.ru