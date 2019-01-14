Кавани сделал важное заявление о своем будущем в ПСЖ

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Кавани сделал важное заявление о своем будущем в ПСЖ

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани прояснил свое будущее.

По словам 31-летнего уругвайца, он не намерен покидать клуб до истечения своего соглашения. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до 2020 года.

Кавани перебрался в ПСЖ в 2013 году. В этом сезоне на его счету 14 голов и 5 ассистов в 20 играх.

Ранее интерес к Кавани проявляли "Атлетико", "Наполи" и "Челси".

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