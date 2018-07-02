Кавани, скорее всего, пропустит матч против Франции

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани, скорее всего, пропустит матч 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Франции.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, сроки возвращения 31-летнего нападающего на поле станут известны сегодня, когда он пройдет углубленное медицинское обследование. Однако с большой вероятностью предполагается, что травма, полученная игроком в игре 1/8 финала ЧМ с португальцами, не позволит ему принять участие в пятничном поединке своей сборной.

Напомним, защитник сборной Португалии остался в восторге от игры Кавани и Суареса. | soccernews.ru