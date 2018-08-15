Кавани сможет сыграть против "Генгама"

Теги эдинсон кавани псж

Кавани сможет сыграть против "Генгама"Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани надеется вернуться в строй раньше, чем прогнозируют врачи.

По данным L’Equipe, тренерский штаб парижан рассчитывал, что уругваец пропустит первые два тура чемпионата Франции как минимум.

Сейчас же восстановление Кавани идет быстрее, поэтому он может попасть в заявку на матч с "Генгамом".

Читайте: "Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 38 93
2 Монако 38 80
3 Лион 38 78
4 Марсель 38 77
5 Ренн 38 58
6 Бордо 38 55
7 Сент-Этьен 38 55
8 Ницца 38 54
9 Нант 38 52
10 Монпелье 38 51
11 Дижон 38 48
12 Генгам 38 47
13 Амьен 38 45
14 Анжер 38 41
15 Страсбур 38 38
16 ФК Кан 38 38
17 Лилль 38 38
18 Тулуза 38 37
19 Труа 38 33
20 Метц 38 26
Полная таблица

топ-5 тегов