Кавани сможет сыграть против "Генгама"
Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани надеется вернуться в строй раньше, чем прогнозируют врачи.
По данным L’Equipe, тренерский штаб парижан рассчитывал, что уругваец пропустит первые два тура чемпионата Франции как минимум.
Сейчас же восстановление Кавани идет быстрее, поэтому он может попасть в заявку на матч с "Генгамом".
Читайте: "Реал" отказался от предложения ПСЖ подписать Кавани | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Крылья Советов" подписали словенца
-
"Атлетико" догнал "Ливерпуль" и "Аякс" по числу побед в Суперкубке УЕФА
-
Ригони заинтересовал еще один клуб
-
Хомуха: "У ЦСКА будут проблемы, если команда не усилится"
-
"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ
-
ПСЖ согласовал очередной трансфер
-
Каземиро: "Сейчас не время искать виноватых и показывать пальцем"
-
1
"Реал" проиграл первый финал еврокубков за последние 18 лет
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 16 августа
-
Последний шаг к плей-офф: "Уфа" настроена пройти "Прогресс"
-
Главные новости дня: 15 августа
-
Дело чести: "Зенит" попробует отыграть четыре мяча у минского "Динамо"
-
"Реал" - "Атлетико" - 2:4 (обзор)
-
3
Три попытки - три победы: "Атлетико" дожимает "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА
-
Рамос установил рекорд "Реала"
-
Коке увеличил преимущество "Атлетико" в матче с "Реалом"
-
Сауль вывел "Атлетико" вперед в матче с "Реалом"
-
Матип впервые сыграл за "Ливерпуль" за последние пять месяцев
-
Кроос сделал важное заявление об уходе Озила из сборной Германии
-
Коста сравнял счет в матче с "Реалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|93
|2
|Монако
|38
|80
|3
|Лион
|38
|78
|4
|Марсель
|38
|77
|5
|Ренн
|38
|58
|6
|Бордо
|38
|55
|7
|Сент-Этьен
|38
|55
|8
|Ницца
|38
|54
|9
|Нант
|38
|52
|10
|Монпелье
|38
|51
|11
|Дижон
|38
|48
|12
|Генгам
|38
|47
|13
|Амьен
|38
|45
|14
|Анжер
|38
|41
|15
|Страсбур
|38
|38
|16
|ФК Кан
|38
|38
|17
|Лилль
|38
|38
|18
|Тулуза
|38
|37
|19
|Труа
|38
|33
|20
|Метц
|38
|26