Кавани сможет сыграть против "Генгама"

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани надеется вернуться в строй раньше, чем прогнозируют врачи.

По данным L’Equipe, тренерский штаб парижан рассчитывал, что уругваец пропустит первые два тура чемпионата Франции как минимум.

Сейчас же восстановление Кавани идет быстрее, поэтому он может попасть в заявку на матч с "Генгамом".

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