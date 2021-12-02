Кавани собирается бесплатно перейти в "Барселону"

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Кавани собирается бесплатно перейти в "Барселону"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не теряет надежд оказаться в "Барселоне".

По информации The Times, в планах футболиста перейти в каталонский клуб следующим летом на правах свободного агента.

34-летний уругваец уверен, что ему по силам провести ещё два сезона на топ-уровне.

В нынешней кампании Кавани провёл за "МЮ" 8 игр и забил 1 гол. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2022 года.

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