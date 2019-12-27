Кавани собирается покинуть ПСЖ в январе

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Кавани собирается покинуть ПСЖ в январе

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани настроен сменить клубную прописку уже во время зимнего трансферного окна.

По информации Cadena SER, звёздный уругваец хочет в январе присоединиться к мадридскому "Атлетико".

Ранее сообщалось, что "матрасники" будут платить 32-летнему форварду 12 миллионов евро в год.

Контракт Кавани с ПСЖ истекает по окончании нынешнего сезона и стороны не планируют его продлевать.

Футболист выступает за парижан с 2013 года, сыграл 290 матчей, забил 196 голов и сделал 40 ассистов.

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