Кавани согласен получать меньше, но играть за "Атлетико"

Теги псжатлетико мадридэдинсон кавани

Кавани согласен получать меньше, но играть за "Атлетико"Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани намерен перейти в "Атлетико".

Игрок готов пойти на снижение требования по зарплате ради перехода в мадридский клуб, о чем сообщает испанская пресса.

Кавани не устраивает то, как складываются его дела в Париже. Действующее соглашение форварда с парижанами истекает летом 2020 года.

Отметим, что Кавани является рекордсменом по голам за ПСЖ во всех турнирах.

В нынешнем сезоне Кавани забил 39 мячей и сделал 12 результативных передач в 47 матчах за ПСЖ.

Напомним, Симеоне видит в Кавани замену для Гризманна. | soccernews.ru

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