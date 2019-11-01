Кавани сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

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Кавани сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

Форвард ПСЖ Эдисон Кавани хочет покинуть клуб по окончании сезона. Об этом пишет L'Equipe. 

По данным источника, 32-летний футболист уже сказал о своем желании руководству парижан. Контракт нападающего с ПСЖ рассчитан до лета 2020 года. Продлевать соглашение Кавани не хочет.

Отметим, что на футболиста уже претендуют "Атлетико" и "Фламенго".

В ПСЖ футболист играет с 2013 года. За это время от отметился 195 голами в 284 матчах.

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