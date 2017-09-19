Кавани: "Споры – обычное дело для футбола"

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Кавани: "Споры – обычное дело для футбола"Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани заявил, что у него нет конфликта с одноклубником Неймаром

В СМИ сообщали, что игроки поругались из-за того, что уругваец не дал бразильцу пробить пенальти в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (2:0).

"Не знаю, почему все поверили в эту историю. Споры – обычное дело для футбола.  Но это ложная информация. Неймар – новичок нашей команды, с которым мы лучше будем узнавать друг друга с каждым днем. Мы все хотим, чтобы он поскорее адаптировался в ПСЖ", - сказал он. 

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