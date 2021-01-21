Кавани стал автором уникального достижения

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Кавани стал автором уникального достижения

Нападающий Эдинсон Кавани вписал своё имя в историю "Манчестер Юнайтед".

В среду звёздный уругваец отличился в выездном матче АПЛ против "Фулхэма" (2:1).

Таким образом, 33-летний футболист забил свои первые 4 гола в Премьер-лиге в гостевых играх.

Как сообщает Opta, ранее подобное не удавалось ни одному игроку "МЮ".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" установил рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
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