Кавани стал лауреатом серьезной награды



Уругвайский нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани стал лауреатом награды Golden Foot, сообщает официальный сайт клуба.

Эта награда вручается футболистам, возрастом старше 28 лет, за успехи в спортивной карьере, а также на персональном уровне.

"Это большое событие для меня. Достаточно посмотреть, какие игроки ранее получали ее до меня", - сказал Кавани.

Стоит отметить, что ранее этот приз получали такие известные футболисты, как Икер Касильяс, Джанлуиджи Буффон, Самуэль Это'О, Андрес Иньеста, Златан Ибрагимович и другие.

В этом сезоне 31-летний Кавани провел за ПСЖ 10 матчей и забил 6 голов.

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