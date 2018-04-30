Кавани стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге 1

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Кавани стал лучшим бомбардиром ПСЖ в Лиге 1

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани отметился дублем в матче с "Генгамом" (2:2).

Как сообщает Goal.com, теперь на счету уругвайца 115 голов за ПСЖ в Лиге 1. Таким образом, Кавани стал лучшим бомбардиром клуба в чемпионате.

Отметим, что Кавани обошел по этому показателю Златана Ибрагимович, на счету которого было 113 голов.

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