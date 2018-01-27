Кавани стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани поразил ворота "Монпелье" в матче 23-го тура французской Лиги 1.

Таким образом, 30-летний уругваец стал лучшим бомбардиром в истории парижан, превзойдя рекорд шведского форварда Златана Ибрагимовича.

В активе Кавани на данный момент 157 голов. Для достижения этого показателя ему понадобилось 229 матчей.

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