Кавани стал рекордсменом "Манчестер Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани переписал историю английского клуба.
Уругваец стал самым возрастным игроком "красных дьяволов", забивавшим в финале еврокубка.
Форвард поразил ворота "Вильярреала" в решающем матче Лиги Европы в возрасте 34 лет и 101 дня.
Кавани побил рекорд Тедди Шерингема, который отличался за "МЮ" в еврокубковом финале, когда ему было 33 года и 54 дня.
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