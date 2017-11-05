Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 голов в двух европейских топ-лигах

Теги эдинсон кавани псжзлатан ибрагимовичгонсало игуаин

Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 голов в двух европейских топ-лигах

В субботнем матче с "Анжером" форвард ПСЖ Эдинсон Кавани преодолел отметку в 100 голов в рамках чемпионата Франции.

Как сообщает Goal.com, 30-летний уругваец стал третьим игроком, забившим более 100 голов в двух европейских топ-лигах. Ранее Кавани свыше 100 раз отличился в матчах Серии А в составе "Наполи" и "Палермо".

Стоит отметить, что больше 100 мячей в двух топ-первенствах Европы также забивали Златан Ибрагимович и Гонсало Игуаин. | http://soccernews.ru

комментарии
ГНОМъ

Ну так кто в клубе закрепиться не может, те и скачут по лигам как бешенные бараны.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Удаление, незабитый пенальти и гнев Гончаренко: ничья в московском дерби между ЦСКА и "Локомотивом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Нант 12 23
4 Лион 11 22
5 Марсель 11 21
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Дижон 11 12
16 Амьен 11 11
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов