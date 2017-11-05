Кавани стал третьим игроком, забившим более 100 голов в двух европейских топ-лигах

В субботнем матче с "Анжером" форвард ПСЖ Эдинсон Кавани преодолел отметку в 100 голов в рамках чемпионата Франции.

Как сообщает Goal.com, 30-летний уругваец стал третьим игроком, забившим более 100 голов в двух европейских топ-лигах. Ранее Кавани свыше 100 раз отличился в матчах Серии А в составе "Наполи" и "Палермо".

Стоит отметить, что больше 100 мячей в двух топ-первенствах Европы также забивали Златан Ибрагимович и Гонсало Игуаин. | http://soccernews.ru