Кавани стал третьим игроком, забившим гол в седьмом подряд матче Лиги Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов ПСЖ играет с "Андерлехтом".

Один из мячей в этом поединке на счету уругвайского нападающего парижан Эдинсона Кавани.

Стоит отметить, что форвард отличился в седьмом матче Лиги Чемпионов подряд.

Ранее подобные серии удавались только Руду ван Нистелрою (9 матчей подряд) и Криштиану Роналду (8).

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