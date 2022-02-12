Кавани стремится в Ла Лигу

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Кавани стремится в Ла Лигу

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани планирует перейти в испанский клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, 34-летний футболист собирается сменить команду в ближайшее межсезонье, когда истечет его контракт с "красными дьяволами".

Ла Лига остаётся приоритетом для уругвайца, однако окончательное решение по поводу будущего он ещё не принял.

В текущем сезоне Кавани сыграл за "МЮ" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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